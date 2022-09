Stand: 08.09.2022 15:27 Uhr Gospelkirchentag: 3.000 Sängerinnen und Sänger erwartet

Rund 3.000 Sängerinnen und Sänger werden vom 16. bis zum 18. September in Hannover zum Gospelkirchentag erwartet. Nach Angaben der Veranstaltenden handelt es sich dabei um Europas größtes Gospelfestival. Die Musikerinnen und Musiker treten auf Bühnen in der Innenstadt und in der Swiss Life Hall auf. Außerdem haben sie die Möglichkeit, sich in Workshops fortzubilden. Der Gospelkirchentag endet mit einem kostenlos zugänglichen Open-Air-Gottesdienst auf dem Opernplatz. In diesem Jahr organisiert die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers unter anderem mit der Stiftung Creative Kirche, der Stadt Hannover und der Evangelischen Kirche in Deutschland das Festival.

