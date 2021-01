Stand: 11.01.2021 14:08 Uhr Gesuchter mutmaßlicher Waffenschieber in Spanien in Haft

Ein Rentner aus Barsinghausen soll in Spanien in illegale Waffengeschäfte verwickelt sein und ist deshalb dort festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat nach Angaben eines Sprechers die Auslieferung des Mannes beantragt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Behörde wirft dem Beschuldigten vor, auch hier gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. 2019 hatten Ermittler das Grundstück des Rentners und seiner Frau in der Region Hannover durchsucht und dabei zahlreiche Schusswaffen und Waffenteile gefunden. Die Ehefrau sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihren Mann war das Verfahren vorübergehend eingestellt worden, weil die Beamten nicht wussten, wo er sich aufhält.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.01.2021 | 13:30 Uhr