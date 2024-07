Gestiegene Kosten: Bald weniger Zugfahrten in Niedersachsen? Stand: 02.07.2024 08:48 Uhr Im Nah- und Regionalverkehr könnte es ab Ende 2025 in Niedersachsen weniger Zugfahrten geben. Wegen gestiegener Kosten prüft die Landesnahverkehrsgesellschaft mögliche Einsparungen.

Geprüft werden alle Verkehrsverträge ab Dezember 2025. "Welche Fahrten möglicherweise betroffen sein könnten, soll bis Herbst geklärt werden", sagte eine Sprecherin der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) am Dienstag. Mögliche Abbestellungen von Verkehrsverträgen sollen demnach nicht über Gebühr zulasten der Regionen gehen. Wie hoch die möglichen Einsparungen ausfallen, werde noch bekannt gegeben, hieß es. Die LNVG bestellt nach eigenen Angaben Zugleistungen in Höhe von rund 450 Millionen Euro pro Jahr. Grund für die enge Finanzlage der Bahnunternehmen sind der Verkehrsgesellschaft zufolge der Fachkräftemangel sowie steigende Kosten für Energie und Personal.

Keine Abbestellungen im kommenden Jahr

Laut der LNVG-Sprecherin sind für das kommende Fahrplanjahr 2025 keine Abbestellungen geplant. Dies bestätigte auch ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Hannover. Demnach erhält Niedersachsen in diesem Jahr rund 960 Millionen Euro zur Finanzierung des Nahverkehrsangebots vom Bund. Im kommenden Jahr sind es etwa 30 Millionen Euro mehr. Die LNVG ist als einer von mehreren Aufgabenträgern für die Planung des Personennahverkehrs in Niedersachsen zuständig.

