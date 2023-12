Stand: 15.12.2023 12:09 Uhr Geschwister haben Glück im Unglück bei "spektakulärem Unfall"

Ein 21-Jähriger und seine drei Jahre ältere Schwester haben am Donnerstagabend einen schweren Unfall zwischen Celle und Winsen (Aller) wie durch ein Wunder unverletzt überstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der junge Mann die 24-Jährige in Celle abgeholt. Auf dem Rückweg ist es dann laut dem Sprecher zu einem "spektakulären Verkehrsunfall" gekommen. Der Wagen kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, geriet beim Gegenlenken ins Schleudern, rutschte mit der Front in einen Graben und landete schließlich auf dem Dach. Die beiden Geschwister erlitten dabei keine Verletzungen, es entstand lediglich ein Schaden am Auto.

