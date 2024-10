Gericht untersagt dreitägigen Warnstreik an der MHH Stand: 14.10.2024 17:54 Uhr Seit Monaten fordern Beschäftigte der Medizinischen Hochschule in Hannover einen neuen Tarifvertrag. Einen dreitägigen Warnstreik hat das Arbeitsgericht Hannover nun untersagt, wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte.

Das Gericht habe der Klage des Landes in Teilen entsprochen, hieß es. "Erneut hat das Arbeitsgericht nicht im Grundsatz gegen die Forderungen und Warnstreiks der MHH-Beschäftigten geurteilt", sagte ver.di-Landesbezirksleiterin Andrea Wemheuer zu der Entscheidung. Statt zu einem dreitägigen Warnstreik ruft ver.di die Beschäftigten nun dazu auf, nur für einen Tag die Arbeit niederzulegen. "Mit einem kraftvollen Warnstreik am kommenden Mittwoch werden die Beschäftigten ihren Forderungen deshalb erneut Nachdruck verleihen", kündigte Wemheuer an.

Mohrs: Land kann keinen neuen Tarifvertrag abschließen

Im Tarifstreit hatte ver.di zuletzt einen dreitägigen Warnstreik ab kommenden Mittwoch angekündigt. Um zu prüfen, ob es überhaupt zu Streiks kommen darf, hatten die MHH und das Land Klage eingereicht. Prinzipiell fordern alle Parteien in dem Tarifstreit dasselbe: eine Entlastung des Klinikpersonals. Laut Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) kann dies jedoch nicht über einen neuen Tarifvertrag passieren. Seinen Angaben zufolge kann das Land Niedersachsen keinen eigenen Tarifvertrag abschließen, ohne einen Rauswurf aus der Tarifgemeinschaft der Länder zu riskieren. Er glaubt, dass es andere Wege gibt, einen festen und rechtssicheren Rahmen zu schaffen.

Notfallversorgung am Streiktag gewährleistet

Ver.di-Landeschefin Wemheuer fordert nun ein "einigungsfähiges Angebot" von Land und MHH: "Noch immer liegt kein umfassendes Angebot vor, das eine Erfassung aller Belastungssituationen und deren Ausgleich vorsieht", kritisierte die ver.di-Landeschefin. Für den Streiktag am Mittwoch haben ver.di und MHH den Angaben zufolge dafür gesorgt, dass die Versorgung von Notfällen gewährleistet ist. Bereits im August und September hatte es Warnstreiks an der MHH gegeben. Einen dreitägigen Warnstreik Ende August hatte das Arbeitsgericht Hannover allerdings untersagt.

