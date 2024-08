Stand: 08.08.2024 15:52 Uhr Gericht ordnet U-Haft nach räuberischen Angriffen in Burgdorf an

Zwei mutmaßliche Erpresser und Betrüger sitzen nach einer Festnahme der Polizei Hannover in Untersuchungshaft. Sie sollen in Burgdorf und Bückeburg (Region Hannover) Autofahrer bedroht und Geld erpresst haben, teilte die Polizei mit. Nach den Ermittlungen gingen sie immer ähnlich vor: Sie gaukelten eine Notsituation vor und nutzten dann die Hilfsbereitschaft anderer Menschen aus. Ein 43-jähriger Autofahrer hat demnach einen der Tatverdächtigen mitgenommen, weil der angeblich zu einer Tankstelle musste. Während der Fahrt habe er dann den 43-Jährigen mit einen spitzen Gegenstand bedroht. Darauf habe er sein Opfer gezwungen, einen vierstelligen Geldbetrag abzuheben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter mit seinem Komplizen, der mit einem anderen Auto gefolgt war, so die Polizei. Diese Masche hätten die Verdächtigen noch zwei weitere Male probiert. Durch Zeugenhinweise kam die Polizei den beiden mutmaßlichen Tätern auf die Spur.

