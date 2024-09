Stand: 06.09.2024 14:49 Uhr Die Gemeine Feuerwanze dominiert in Niedersachsens Gärten

Die Gemeine Feuerwanze ist das am häufigsten gesichtete Insekt in diesem Sommer in Niedersachsens Gärten. Das hat der NABU Niedersachsen am Freitag mitgeteilt. Die Daten stammen aus der Zählaktion "Insektensommer" des Naturschutzbundes, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Stunde lang Insekten in ihren Gärten zählen sollten. Die leuchtend rote Wanze belegte Platz Eins, gefolgt von Ackerhummel und Hainschwebfliege. Laut NABU wurden zudem vermehrt wärmeliebende Insekten wie die Blaue Holzbiene gesichtet, die früher nur selten in Norddeutschland zu finden waren. Schmetterlinge seien dagegen wie im Vorjahr selten gewesen, sagte eine Sprecherin: "Die Klimakrise mit ihren extremen Wetterlagen, ein geringes Nahrungsangebot und der schwindende Lebensraum spielen dabei eine wesentliche Rolle."

