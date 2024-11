Hannover: Rekruten-Gelöbnis zum Gründungstag der Bundeswehr Stand: 07.11.2024 13:47 Uhr Rund 230 Rekruten der Bundeswehr werden am 12. November feierlich ihr Gelöbnis ablegen. In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum Gründungstag der Bundeswehr erstmals nicht in Berlin statt.

Der 12. November 1955 gilt als die Geburtsstunde der Bundeswehr. Seit 69 Jahren legen Rekrutinnen und Rekruten am zentralen Gedenktag der Bundeswehr in der Öffentlichkeit ihr Gelöbnis ab. An diesem Tag schwören oder geloben sie "das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen."

Boris Pistorius und Stephan Weil in Hannover

Zum Gründungstag der Bundeswehr werden in Hannover Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Nach dem Gelöbnis soll eine Gesprächsrunde mit Schülerinnen und Schülern stattfinden, an der neben Pistorius auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) teilnimmt. Dabei soll es unter anderem um die Zukunft des Wehrdienstes gehen.

Genaue Vorschriften der Bundeswehr: Ablauf des Gelöbnisses

Der genaue Ablauf und Wortlaut der Befehle beim Gelöbnis sind durch Vorschriften der Bundeswehr vorgegeben. Nach den Reden und Grußworten folgt der eigentliche Eid. Beim Fahneneid tritt eine Abordnung der Rekruten vor, um stellvertretend für alle neuen Soldatinnen und Soldaten den Eid an der Truppenfahne abzulegen. Im Anschluss wird die Nationalhymne gespielt. Das Gelöbnis symbolisiert das Bekenntnis der Bundeswehr zur demokratischen Grundordnung und unterstreicht die Verpflichtung der Soldatinnen und Soldaten gegenüber der Verfassung und dem deutschen Volk. Es markiert auch die Aufnahme in die militärische Gemeinschaft und findet meist gegen Ende der dreimonatigen Grundausbildung statt. Die Zeremonie endet mit dem Ausmarsch der Ehrenformation.

Informationen zum Einlass für Interessierte

Zu der Veranstaltung sind auch explizit alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Nach Angaben der Stadt Hannover sollten sich Interessierte, die das Gelöbnis live sehen möchten, bis 13 Uhr am Platz der Menschenrechte/Maschpark - Ecke Willy-Brandt-Allee einfinden. Für den Einlass ist ein amtlicher Lichtbild-Ausweis notwendig und es gibt Einlasskontrollen für Rucksäcke.

Einschränkungen im Verkehr

Die Stadt Hannover informiert über Auswirkungen auf den Verkehr:



Ab dem 11. November, 10 Uhr, steht der Rudolf-Hillebrecht-Platz nicht mehr als öffentliche Parkfläche zur Verfügung.

Am 12. November wird der Friedrichswall zwischen Willy-Brandt-Allee und Culemannstraße von 8.30 Uhr bis etwa 16 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Am 12. November kann die Parkgarage unter dem ehemaligen Maritim-Hotel zwischen etwa 8.30 Uhr und etwa 16 Uhr nicht angefahren werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Bundeswehr