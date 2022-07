Stand: 18.07.2022 08:00 Uhr Geldautomat in Harsum gesprengt

In Harsum im Landkreis Hildesheim ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein Geldautomat gesprengt worden. Der Automat stand im Vorraum einer Bank. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall geweckt und riefen die Polizei, wie ein Sprecher der Polizei Hildesheim mitteilte. Scheiben seien zerbrochen und die Türen kaputt. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Sie entkamen unerkannt.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

