Stand: 28.09.2024 11:38 Uhr Geldautomat in Hannover gesprengt: Bank in Anderten verwüstet

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hannover-Anderten gesprengt. Das teilte die Polizei mit. Die Innenräume seien durch die Detonation massiv verwüstet worden. Die angrenzenden Gebäude hätten nicht geräumt werden müssen. Zur Schadenshöhe konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise zu Tat und Tätern unter der Nummer (0511) 109-555 entgegen. Ersten Zeugenangaben zufolge flüchteten demnach kurz nach der Detonation zwei Personen vom Tatort an der Pumpstraße in Richtung Gollstraße.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.09.2024 | 10:00 Uhr