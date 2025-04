Stand: 15.04.2025 12:29 Uhr Gestohlenes E-Auto brennt auf Acker: Polizei vermutet Brandstiftung

Auf einem Acker in Balge (Landkreis Nienburg/Weser) hat in der Nacht zu Montag ein E-Auto gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Unbekannte seien mit dem Elektroauto auf den Acker gefahren und hätten es dort in Brand gesetzt, so die Polizei. Dabei sei ein erheblicher Schaden entstanden. Zeugen hatten den Vorfall gegen 1 Uhr bemerkt. Das Auto war laut Polizei in der Nacht auf Samstag in Sulingen (Landkreis Diepholz) gestohlen worden. Es handele sich um ein Firmenfahrzeug der Marke Audi. Nun sucht die Polizei Zeugen zu beiden Vorfällen.

