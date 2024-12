Stand: 20.12.2024 06:48 Uhr Gegen Einsamkeit: Polizei Hannover an Heiligabend auf "Twitch"

Die Polizei Hannover startet an Heiligabend im Internet eine Aktion gegen das Alleinsein. Auf ihrem Twitch-Kanal ist am 24. Dezember ein zweistündiger Live-Stream geplant: Zwischen 16 und 18 Uhr soll es um Computer-Spiele, Gespräche und Einblicke in den Polizei-Alltag gehen. Zuschauerinnen und Zuschauer können Grüße senden, Wunschzettel vorlesen und Geschichten teilen, heißt es. Die Aktion richte sich an Menschen, die Heiligabend sonst allein verbringen würden, teilt die Polizei mit. Um den Stream zu verfolgen, muss man sich nicht selbst auf der Plattform anmelden. Die Polizei betreibt ihren Twitch-Kanal seit diesem Monat. Ziel ist es, digital präsenter zu sein und Nachwuchs zu gewinnen.

