Stand: 19.03.2021 12:15 Uhr Geflügelpest: Landkreis Hameln ordnet Stallpflicht an

Der Landkreis Hameln-Pyrmont verpflichtet alle Geflügelhalter, ihre Tiere ab sofort bis auf Weiteres in geschlossenen Ställen einzusperren. Jeglicher Kontakt zu Wildvögeln müsse verhindert werden, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Auslöser ist eine im Landkreis Schaumburg gefundene Graugans, die positiv auf den Geflügelpest-Erreger getestet wurde. Weitere Nachweise gebe es bereits in der Region Hannover sowie in den Landkreisen Nienburg und Celle.

