Stand: 29.09.2022 10:29 Uhr Gefälschte E-Mails von DHL: Polizei warnt vor dem Öffnen

Die Polizei in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden warnt vor betrügerischen E-Mails. Aktuell fordert angeblich die DHL zum Zahlen einer Versandgebühr auf: Das Paket habe deshalb noch nicht zugestellt werden können, heißt es in den Schreiben. Über einen in der E-Mail beigefügten Link könne das Bezahlen nachgeholt werden. Die Polizei warnt eindringlich davor, auf diesen Link zu klicken. So könnten die Betrüger persönliche Daten abgreifen und mit ihnen zum Beispiel online einkaufen, Geld überweisen oder Dispokredite ausschöpfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.09.2022 | 09:30 Uhr