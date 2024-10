Stand: 30.10.2024 10:14 Uhr Gefälschte Dokumente: Mann am Flughafen Hannover festgenommen

Am Flughafen Hannover hat die Bundespolizei am Montag einen 44-jährigen Polen festgenommen, der seit 2022 gesucht wurde. Der Mann legte laut Polizei nach der Ankunft seines Fluges aus Spanien bei einer Kontrolle einen tschechischen Reisepass sowie Führerschein vor. Dabei fielen den Beamten Unregelmäßigkeiten auf, weshalb sie den Mann festnahmen. Die Papiere stellten sich als Fälschungen heraus. Später gab der Mann an, polnischer Staatsangehöriger zu sein. Von den polnischen Behörden wurde er seit etwa zwei Jahren mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Grund dafür ist den Angaben zufolge die versuchte Einfuhr einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel nach Polen.

