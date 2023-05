Stand: 19.05.2023 18:49 Uhr Gas und Bremse verwechselt: Autofahrer rast in Drogerie-Filiale

Ein 75-jähriger Autofahrer ist in Schwarmstedt (Landkreis Heidekreis) in eine Drogerie-Filiale gerast. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann offenbar Gas und Bremse verwechselt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Auto und dem Gebäude entstand allerdings hoher Schaden. Die Drogerie-Filiale bleibt wegen der Schäden vorerst geschlossen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.05.2023 | 18:00 Uhr