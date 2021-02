Stand: 15.02.2021 09:00 Uhr Gartenlauben-Party in Seelze wird für Beteiligte sehr teuer

Eine Party in einer Gartenlaube in Seelze (Region Hannover) hat für zwölf junge Menschen jetzt teure Folgen. Die 19- bis 28-Jährigen hatten in einem Schrebergarten gefeiert und grob gegen die Corona-Regeln verstoßen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Als Polizisten die Tür der Laube öffneten, sahen sie, wie die Feiernden Alkohol tranken und Wasserpfeifen rauchten. Da einige der Beteiligten laut Polizei nicht zum ersten Mal mit den Pandemie-Vorschriften in Konflikt geraten sind, müssen sie nun mit hohen Bußgeldern rechnen. Auch in Langenhagen haben die Beamten eine Party aufgelöst. Dort feierten neun Jugendliche aus acht Haushalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.02.2021 | 08:30 Uhr