Stand: 29.05.2022 12:46 Uhr Garbsen: Zweijährige auf Supermarkt-Parkplatz angefahren

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Garbsen (Region Hannover) schwer verletzt worden. Der Vater hatte am Sonnabend das Auto geparkt und das Kind aussteigen lassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Mädchen riss sich von seiner Hand los und lief zwischen den abgestellten Fahrzeugen zur Zufahrt des Parkplatzes. Dort wurde die Zweijährige vom Auto einer 46-Jährigen erfasst. Das Mädchen erlitt einen Unterschenkelbruch und kam ins Krankenhaus.

