Stand: 11.11.2024 15:42 Uhr Mit Feuerwerkskörper beworfen: 13-Jähriger schwer verletzt

Ein 13-jähriger Junge ist in Garbsen (Region Hannover) durch einen brennenden Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall bereits am 2. November ereignet, die Anzeige wurde allerdings erst am vergangenen Freitag erstattet. Nach Angaben der Beamten hatte der Junge mit seinen Freunden auf dem Schulhof der Grundschule Frielingen Fußball gespielt, als zwei Jugendliche die Gruppe mit Feuerwerkskörpern bewarfen. Ein brennendes Teil landete demnach in der Kapuze des 13-Jährigen. Der Junge zog sich Verbrennungen am Nacken sowie an der Hand zu und musste operiert werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

