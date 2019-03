Stand: 29.03.2019 14:24 Uhr

Garbsen: 17 Verletzte bei Bus-Unfall mit Kindern

Nach dem Bus-Unfall in Garbsen hat sich die Zahl der Verletzten auf 17 erhöht. Betroffen ist neben 14 Schulkindern, dem mutmaßlichen Unfallverursacher und seiner Beifahrerin nun auch der 40 Jahre alte Busfahrer. Dafür werden inzwischen alle Geschädigten als leicht verletzt geführt. "Nach genauer medizinischer Versorgung in Krankenhäusern hat sich der Verdacht auf schwere Verletzungen zum Glück nicht bestätigt", sagte eine Polizeisprecherin gegenüber NDR.de. Rettungskräfte hatten nach einer ersten Sichtung am Unfallort den 22-jährigen Pkw-Fahrer, seine 18 Jahre alte Begleitung und zwei Kinder als schwer verletzt eingestuft. Entgegen anderslautender erster Meldungen handelte es sich zudem bei dem Bus um ein Linienfahrzeug.

Garbsen: 17 Personen bei Bus-Unfall verletzt 29.03.2019 10:45 Uhr Am Freitagmorgen ist in Garbsen ein Bus frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden entgegen ersten Meldungen der Polizei 14 Kinder und drei Erwachsene leicht verletzt.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Videos 02:56 Visite Erste Maßnahmen am Unfallort Visite Wer Erste Hilfe bei einem Unfall leistet, muss sich einen Überblick verschaffen. Besonders wichtig: Der Retter darf nie sich selbst gefährden. Video (02:56 min)

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Unfallursache war offenbar ein missglückter Überholversuch des Pkw-Fahrers. "Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein Schulbus auf der Straße Auf der Horst in Garbsen in Richtung Planetenring. An der Einmündung zum Saturnring wartete ein Fahrzeug. Das wartende Fahrzeug wurde von einem Pkw überholt, der frontal mit einem Bus kollidierte", sagte die Polizeisprecherin gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Gegen den 22-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Schüler sowie der 40 Jahre alte Busfahrer wurden vor Ort von Seelsorgern betreut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.03.2019 | 14:30 Uhr