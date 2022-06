Stand: 26.06.2022 10:21 Uhr Garage und Auto brennen aus - 100.000 Euro Schaden

Auf rund 100.000 Euro schätzt die Feuerwehr den Schaden nach einem Brand einer Garage in Hannover. Das Feuer war den Angaben zufolge am Samstagnachmittag im Stadtteil Nordstadt aus unbekannter Ursache ausgebrochen. Auch ein in der Garage geparktes Auto wurde durch die Flammen zerstört. Mehrere Gasflaschen, die in der Garage lagerten, konnten von den Einsatzkräfte rechtzeitig herausgeholt werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

