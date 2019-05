Stand: 25.05.2019 17:33 Uhr

Gabriel kandidiert nicht mehr für den Bundestag

Sigmar Gabriel, ehemaliger SPD-Bundesvorsitzender und Vize-Kanzler, will sich offenbar aus der Berliner Politik zurückziehen. Das berichtet der "Tagesspiegel" am Sonnabend. Demzufolge will Gabriel nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Das habe der frühere Außenminister bereits Anfang Mai den drei Vorsitzenden seiner regionalen SPD-Kreisverbände Salzgitter, Wolfenbüttel und Seesen mitgeteilt.

Zunächst keine Stellungnahme von Gabriel

Laut "Tagesspiegel" soll der 59-jährige Gabriel schon länger fest entschlossen gewesen sein, seine politische Laufbahn zu beenden. Gabriel selbst wollte sich auf Anfrage der Zeitung dazu nicht äußern. Von Sprechern der Bundes-SPD und der SPD Niedersachsen gab es auf Anfrage der Deutschen Presseagentur am Sonnabend ebenfalls keine Stellungnahme. Das Blatt zitiert einen Teilnehmer der Unterredung mit den SPD-Vertretern: "Wir bedauern das sehr, weil es schwer werden wird, seine Ergebnisse zu halten. Aber man kann schon verstehen, dass er sich das Theater in Berlin nicht länger antun will."

Keine Unruhe in den EU-Wahlkampf bringen

Dem Bericht zufolge habe Gabriel seine Entscheidung vor der Europawahl nicht öffentlich machen wollen, um keine Unruhe in den Wahlkampf zu bringen. Die Sozialdemokraten im Wahlkreis Salzgitter/Wolfenbüttel vor Ort sollten demnach aber genug Zeit haben, eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten zu finden.

Wichtigste Stationen Gabriels 1977: Eintritt in die SPD

1982-1987: Lehramtsstudium für Deutsch, Politik und Soziologie

1990-2005: Mitglied des Niedersächsischen Landtags

1994-1997: Innenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion

1998-1999: Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion

1999-2003: Ministerpräsident in Niedersachsen

2003-2005: Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion

seit 2005: Mitglied des Bundestags

2005-2009: Bundesumweltminister

2009-2017: Bundesvorsitzender der SPD

2013-2017: Bundesminister für Wirtschaft und Energie

2017-2018: Bundesaußenminister

