Stand: 14.02.2024 09:17 Uhr Fußgängerin wird in Hannover von Stadtbahn erfasst und stirbt

Eine 61-jährige Fußgängerin ist am Dienstagabend in Hannover von einer Stadtbahn erfasst worden und kurz darauf gestorben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte die Hannoveranerin die Gleise der Stadtbahn an der Podbielskiestraße überqueren. Die Frau wurde demnach von der stadteinwärts fahrenden Bahn der Linie 7 erfasst und unter ihr eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten die Frau, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Dort erlag die 61-jährige ihren Verletzungen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

VIDEO: Hannover: Frau gerät unter Stadtbahn und stirbt im Krankenhaus (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.02.2024 | 06:30 Uhr