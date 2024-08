Stand: 10.08.2024 16:15 Uhr Fußgängerin von Auto angefahren: Frau stirbt

Eine Fußgängerin ist am Freitag in Rinteln (Landkreis Schaumburg) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg mitteilte, war die Frau am Abend zu Fuß unterwegs, als das Auto sie erfasste. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei noch unklar, so der Sprecher. Zum Alter der Frau wurden keine Angaben gemacht. Zuvor hatten die "Schaumburger Nachrichten" über den Unfall berichtet. Gegen den 18-jährigen Fahrer des Autos werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Das Auto des jungen Mannes wurde beschlagnahmt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.08.2024 | 15:00 Uhr