Stand: 05.01.2023 17:55 Uhr Fußgänger von Abschlepper überfahren - Polizei sucht Zeugen

Nach einem tödlichen Unfall in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge war ein 87-Jähriger am Mittwochnachmittag in einer Kurve plötzlich auf die Straße getreten und dort von einem Abschleppfahrzeug überfahren worden, das nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Der Mann starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Menschen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sollen sich unter Telefon (05721) 982 20 bei der Polizei melden. Insbesondere wird nach einer Person gesucht, die ein Kissen an die Unfallstelle gebracht habe.

