Stand: 14.05.2025 15:05 Uhr Fußball 3. Liga: Zahlreiche Rostock-Fans in Hannover erwartet

Am Samstag tritt in der 3. Liga im Fußball Hansa Rostock auswärts bei Hannover 96 II an. Wegen des Spiels rechnet die Bundespolizei damit, dass der Hauptbahnhof in Hannover deutlich stärker als sonst besucht sein wird - insbesondere zur Hinreise zwischen 9 und 12.30 Uhr sowie zur Abreise zwischen 15.30 und 18 Uhr. Aufgrund von Baumaßnahmen empfehlen die Beamten den Fans aus Rostock, am Hauptbahnhof in die S-Bahn umzusteigen. Ab Gleis 1 fahren die Linien S1, S2 oder S5 zum Bahnhof Linden/Fischerhof. Von dort aus können die Gästefans die Arena zu Fuß erreichen. Die Bundespolizei wird nach eigenen Angaben verstärkt im Einsatz sein, um die An- und Abreise für Bahnfahrende sicher zu gestalten. Das Spiel beginnt um 13.30 Uhr. Für Hannover 96 II steht bereits fest, dass es nach nur einer Spielzeit in der 3. Liga zurück in die Regionalliga Nord geht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover 3. Liga