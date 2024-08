Stand: 11.08.2024 13:03 Uhr Fünfjährige auf Parkplatz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Hannover ist am Samstag ein Kind von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde das fünf Jahre alte Mädchen im Stadtteil List vom Fahrzeug einer 20-jährigen Autofahrerin überrollt. Ersthelfer zogen das Mädchen unter dem Auto hervor und setzten nach Polizeiangaben umgehend einen Notruf ab. Die Fünfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Autofahrerin sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer (0511) 109-18 88 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min