Stand: 03.12.2023 20:02 Uhr Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall im Landkreis Hildesheim

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B6 zwischen Wendhausen und Heersum im Landkreis Hildesheim sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder im Alter von zwölf und vier Jahren. Wie die Polizei mitteilte, prallten zwei Autos frontal zusammen, nachdem ein Fahrzeug auf schneeglatter Straße ins Schleudern gekommen war. Alle Insassen konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro aus.

