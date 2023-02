Stand: 17.02.2023 12:30 Uhr Führerloses Auto rutscht in die Weser

In Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont ist am Freitag ein Auto in die Weser gerutscht. Die Polizei sei am Vormittag mit dem Hinweis gerufen worden, dass sich am ehemaligen Anleger der Weserfähre Grohnde/Hajen ein führerloses Auto im Wasser befindet, sagte eine Sprecherin. Der Fahrer habe vor Ort angegeben, dass er sein Auto auf einem Weg, der an den Fluss führt, kurz abgestellt habe. Auf dem schlammigen Untergrund sei der Wagen dann in die Weser gerutscht. Die Feuerwehr zog das Auto aus dem Wasser - es ließ sich danach wieder starten.

