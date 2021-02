Stand: 12.02.2021 09:41 Uhr Frostschäden: Erste Stadtbahnen fahren doch schon wieder

Es ging dann doch schneller als gedacht - zumindest auf einzelnen Teilabschnitten: Seit Freitagmorgen fahren einige Stadtbahnen in Hannover wieder im Pendelverkehr. So fährt die Linie 1 zwischen den Haltestellen Dragonerstraße und Peiner Straße, die Linie 2 zwischen Hauptbahnhof und Peiner Straße und die Linie 4 zwischen Königsworther Platz und Freundallee. Außerdem wurde nach Angaben der Verkehrsbetriebe Üstra ein Busnotverkehr nach Laatzen-Gleidingen eingerichtet. Weitere Stadtbahnen fahren derzeit weiterhin nicht. Am Donnerstag hatte die Üstra mitgeteilt, dass die Bahnen bis voraussichtlich Montag nicht fahren werden. Grund: An Dutzenden Überwegen im gesamten Stadtgebiet seien Betonplatten durch den Frost angehoben worden. Diese blockierten seit Mittwoch die Gleise.

VIDEO: Sonnenschein und blauer Himmel - fast ein Bilderbuchtag (2 Min)

