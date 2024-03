Stand: 16.03.2024 10:36 Uhr Frontalzusammenstoß: 68-Jähriger stirbt bei Autounfall

In Ronnenberg (Region Hannover) ist es im Ortsteil Benthe in der Nacht zu Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 24-jähriger Autofahrer auf der Landstraße Richtung Gehrden unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Spur abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort sei er mit dem Auto eines 68-Jährigen frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Wagen des 68-Jährigen wurde daraufhin gegen einen Baum geschleudert. Laut Polizei erlag der Fahrer noch vor Ort seinen Verletzungen. Der 24-Jährige wurde demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Nenndorfer Landstraße war mehrere Stunden gesperrt.

