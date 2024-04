Stand: 17.04.2024 07:51 Uhr Freie Fahrt wegen Messe: Baustelle auf Messeschnellweg pausiert

Der Messeschnellweg in Hannover bleibt für zwei Wochen komplett geöffnet. Die Bauarbeiten zwischen dem Seelhorster Kreuz und der Anschlussstelle Mittelfeld pausieren bis zum Ende der Hannover Messe, wie die Landesstraßenbaubehörde mitteilte. Ab dem 2. Mai gehen dann die Arbeiten weiter. Autofahrern steht dann nur eine Fahrspur für jede Fahrtrichtung zur Verfügung. Ab dem 10. Mai werden die Fahrspuren in Fahrtrichtung Süden wieder zum Baufeld. Der Messeschnellweg ist im betroffenen Bereich in einem schlechten Zustand und muss auf beiden Seiten erneuert werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im letzten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

