Stand: 13.03.2024 07:16 Uhr Frau kommt in eigenem Brunnen ums Leben - Leiche wird obduziert

Nach dem Tod einer 76-jährigen Frau in einem Hausbrunnen wird nun die Leiche obduziert. Die Frau war am Montag in Sehnde in der Region Hannover in ihrem eigenen Brunnen ums Leben gekommen. Ihr Ehemann hatte sie mittags im Wasser treibend entdeckt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Einsatzkräfte konnten die 76-Jährige aber nur noch tot aus dem Brunnen bergen. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Bislang gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden, hieß es. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

