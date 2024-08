Stand: 21.08.2024 16:12 Uhr Frau in Stolzenau durch Zucchini vergiftet

Eine vermeintlich gesunde Gemüsepfanne hat eine Frau aus Stolzenau (Landkreis Nienburg) ins Krankenhaus gebracht. In die Pfanne hatte sie eine Zucchini aus dem Garten einer Freundin gegeben. Das Gemüse enthielt den giftigen Bitterstoff Cucurbitacin. Obwohl die Seniorin nur wenig gegessen habe, habe sie Magen-Darm-Beschwerden bekommen, so das Klinikum Nienburg. Die Ärztinnen und Ärzte dort diagnostizierten eine mittelschwere Vergiftung. Bei Zucchini aus dem Handel sei der giftige Stoff entweder gar nicht mehr oder in unschädlichen Mengen enthalten, heißt es vom Klinikum. Anders könne das aber beim Selbstanbau sein, beispielsweise wenn alte Samen verwendet würden. Dann schmeckt das Gemüse bitter. So auch bei der Patientin aus Stolzenau. Ihr geht es den Angaben zufolge inzwischen wieder besser: Sie konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden.

