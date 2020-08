Stand: 26.08.2020 15:39 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Frau getötet: 59-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 42-Jährigen in Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat ein Richter am Mittwoch wegen des Verdachts auf Totschlag Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Der 59 Jahre alte Mann soll seine Lebensgefährtin an einer Landstraße erstochen haben, wie die Obduktion der Toten ergab. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte, erlitt die Frau mehrere Stichverletzungen in Brust und Rücken - zwei Stiche trafen das Herz. Die Tatwaffe sei sichergestellt worden. Laut Staatsanwaltschaft habe sich die Frau im Juli von dem Mann getrennt und sei aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen.

Zeuge alarmiert die Polizei

Ein vorbeifahrender Zeuge hatte laut Polizei die Tat auf einer Landstraße zwischen den Ortsteilen Hämelschenburg und Amelgatzen beobachtet und den Notruf gewählt. Einsatzkräfte versuchten vergeblich, die Frau zu reanimieren. Sie starb noch am Tatort. Der 59-Jährige wurde kurz darauf in seiner Wohnung in Bad Pyrmont festgenommen. Dabei leistete er laugt Polizei Widerstand. Laut Polizei hatte der Verdächtige Blut an seiner Kleidung.

