Die Feuerwehr Celle ist am Dienstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz im Ortsteil Lachtehausen (Landkreis Celle) gerufen worden. Eine Frau war in einen Haufen Stacheldrahtzaun gefallen, hatte sich verfangen und konnte sich von selbst nicht mehr befreien, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten die Frau vorsichtig mit einem Bolzenschneider freischneiden. Erst als sie komplett entkleidet war, konnte die Frau auf eine Schaufeltrage gelegt und befreit werden, so die Feuerwehr. Die Frau wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

