Flug mit Hilfsgütern soll von Hannover nach Taschkent starten Stand: 18.08.2021 22:00 Uhr In Hannover soll eine Transport-Maschine mit Hilfsgütern für Afghanistan starten. An Bord sind Geräte der Bundeswehr und medizinische Ausrüstung.

Das Flugzeug solle die Hilfsgüter zunächst nach Usbekistan bringen, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums, das die Sondergenehmigung für Landung und Start der Antonov erteilt hatte. Das Flugzeug sollte am Mittwoch abheben, stand am Abend jedoch noch am Flughafen. Nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) fehlt die Landegenehmigung für den Flughafen in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Gerüchten am Flughafen zufolge sei das Problem, dass eine Zivilmaschine unter anderem militärisches Material nach Usbekistan bringen solle.

A400M fliegen im Pendelverkehr

Unterdessen gehen die Evakuierungsflüge mit zwei Bundeswehr-Transportflugzeugen vom Typ Airbus A400M, die am Montag am Fliegerhorst Wunstorf Richtung Afghanistan gestartet waren, weiter. "Wir evakuieren so lange und so viele wie möglich", teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Den Angaben zufolge sollen die A400M mehrmals täglich im Pendelverkehr zwischen dem usbekischen Taschkent und der afghanischen Hauptstadt Kabul hin- und herfliegen. Am Mittwochabend hieß es vom Verteidigungsministerium über Twitter, dass ein A400M in Taschkent defekt sei. Eine Ersatzmaschine sei in Kabul gelandet und eine weitere A400M mit Ersatzteilen sei vor Ort eingetroffen. "Wir sagen ganz klar: Der Defekt beeinflusst die Evakuierung nicht", so das Ministerium.

Niedersachsen will mindestens 450 Personen aufnehmen

Von Taschkent aus werden die Menschen mit zivilen Maschinen nach Deutschland geflogen. Die ersten aus Afghanistan geretteten Personen werden nun im Norden erwartet. Niedersachsen will mindestens 450, Hamburg mindestens 200 Menschen aus dem Land aufnehmen. Die ersten Mitarbeitenden der deutschen Botschaft in Kabul waren bereits am Dienstag in Deutschland angekommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur landeten sie mit einer Linienmaschine auf dem Hauptstadtflughafen in Schönefeld. In der Nacht zu Montag waren sie unter den ersten 40 deutschen Staatsbürgern, die mit einem US-Flugzeug nach Doha im Golfemirat Katar ausgeflogen worden waren.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels schrieben wir, dass die Maschine mit Hilfsgütern bereits am Dienstagabend in Hannover gestartet ist. Das ist nicht korrekt. Wir haben die Seite entsprechend korrigiert und bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

