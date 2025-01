Stand: 17.01.2025 09:13 Uhr Fluchtversuch in Hildesheim: Passanten stoppen Ladendiebin

Am Dienstagabend soll eine 37-Jährige versucht haben, zwei kleine Flaschen Wodka aus einem Supermarkt in Hildesheim zu stehlen. Ein Mitarbeiter beobachtete nach Angaben der Polizei, wie sie den Alkohol in ihre Tasche steckte. Anschließend wollte sie lediglich eine Schachtel Zigaretten bezahlen. Angesprochen auf die Flaschen in ihrer Tasche ergriff die Frau die Flucht. Zwei Mitarbeitenden gelang es nicht, die 37-Jährige festzuhalten. Sie stieg in ein Auto, an dessen Steuer ein Mann saß. Inzwischen waren den Angaben zufolge ein Mitarbeiter eines benachbarten Getränkemarkts sowie zwei Passanten auf die Flüchtige aufmerksam geworden. Gemeinsam verhinderten sie, dass das Auto losfahren konnte. Die Frau stieg daraufhin aus dem Auto, sodass sie von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Die Beamten ermitteln nun wegen räuberischen Diebstahls gegen die Frau.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim