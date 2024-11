Stand: 02.11.2024 08:39 Uhr Feuerwehrfrau bei Brand in Pattensen verletzt: Polizei ermittelt

Bei einem Brand in Pattensen in der Region Hannover sind am Freitag drei Menschen verletzt worden - darunter eine Feuerwehrfrau. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, könnte das Feuer absichtlich gelegt worden sein. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge das Feuer am Freitagnachmittag in der Dachgeschosswohnung entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Eine 44 Jahre alte Bewohnerin sowie der Zeuge seien leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Auch die Feuerwehrfrau habe leichte Verletzungen davon getragen. Laut Polizei ist die Wohnung derzeit unbewohnbar.

