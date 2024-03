Stand: 21.03.2024 12:21 Uhr Feuerwehr rettet Mann aus vier Meter tiefem Brunnen

Die Feuerwehr hat in Celle am Donnerstagvormittag einen Mann aus einem rund vier Meter tiefen Brunnen gerettet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich der Kopf des 76-Jährigen über Wasser befunden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Feuerwehrmann wurde demnach zu dem Mann heruntergelassen. Mit einem sogenannten Rollgliss - einem Rettungs- und Abseilgerät - wurde der Mann nach Angaben der Feuerwehr dann nach oben gezogen. Warum er in den Brunnen gefallen ist, ist noch unklar. Laut Polizei war er leicht verletzt, aber ansprechbar - und wurde direkt in ein Krankenhaus gebracht.

