Stand: 31.08.2022 20:54 Uhr Feuerwehr löscht Waldbrand in Neustadt

In Neustadt in der Region Hannover ist die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Flächenbrand in einem Waldstück gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in dem Wald zwischen Hagen und Eilvese brannten ein etwa 150 Meter langer aufgestapelter Haufen mit Baumstämmen und eine Waldfläche in einer Größe von etwa 150 mal 150 Meter, teilte die Feuerwehr mit. Für die Wasserversorgung wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Damit Glutnester nicht wieder aufflammen, wurde die Fläche bewässert. Nachlöscharbeiten und Brandwache werden sich noch einige Zeit hinziehen, hieß es weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.09.2022 | 06:30 Uhr