Stand: 02.02.2025 19:27 Uhr Feuerwehr findet Leiche nach Brand in Kleingarten in Lehrte

In Lehrte (Region Hannover) ist am Sonntag nach einem Brand in einer Kleingartenkolonie eine Leiche gefunden worden. Es habe am Vormittag in einer Gartenlaube gebrannt, das Feuer sei jedoch von selbst erloschen, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte. Seinen Angaben nach wurde der tote Mensch vom Rettungsdienst in der Laube gefunden. Die Feuerwehr musste die Laube zunächst lüften, damit Notarzt und Polizei sie betreten konnten. Laut Feuerwehrsprecher hat die Kriminalpolizei inzwischen die Ermittlungen zu Brandursache, Todesumständen und dem entstandenen Schaden aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover