Stand: 16.08.2024 10:20 Uhr Feuerwehr Hameln bezieht zusätzlichen Standort

Die Feuerwehr in Hameln richtet sich versuchsweise einen neuen Standort in der Nordstadt ein. Nach Angaben von Oberbürgermeister Claudio Griese sind die Feuerwehrleute an dem zusätzlichen Standort ab Freitagnachmittag einsatzbereit. Damit sollen die Kameradinnen und Kameraden künftig schneller vor Ort sein, heißt es weiter. Auf dem Weg zur bisherigen Feuerwehrwache an der Ruhenstraße steckten sie häufig im Stau. Außerdem sei der Weg zum Einsatzort kürzer, wenn es mal in der Nordstadt brenne.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.08.2024 | 06:30 Uhr