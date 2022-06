Stand: 06.06.2022 11:48 Uhr Feuerwehr Celle rettet Kater aus Schornstein

In Celle ist die Feuerwehr am Sonntag zu einem etwas anderen Einsatz gerufen worden. Im Stadtteil Vorwerk war Kater "Teddy" in einen ungenutzten Schornstein gefallen. Da die genaue Position des Tieres trotz Miauens nicht bestimmt werden konnte, mussten die Einsatzkräfte zunächst klären, auf welcher Höhe sich "Teddy" befand. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, wurde dafür die ehemalige Revisionsklappe im Keller geöffnet und ein weiterer Zugang zum Schornstein im Erdgeschoss geschaffen. Letztlich konnte der Kater im Bereich des Dachgeschosses geortet werden. Die Feuerwehrleute öffneten den Schornstein vorsichtig mit technischem Gerät, ehe sie "Teddy" nach rund zwei Stunden retten konnten und den Besitzern übergaben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.06.2022 | 06:30 Uhr