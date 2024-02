Stand: 12.02.2024 08:33 Uhr Feuer zerstört Halle in Freden - mehrere Oldtimer beschädigt

In Freden (Landkreis Hildesheim) ist eine Halle bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das Feuer war am Sonntagabend ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der Brand drohte auf die bewohnten Nachbarhäuser überzugreifen. Dies konnte durch die Feuerwehrkräfte aus Freden, Alfeld, Winzenburg und Everode verhindert werden. In der Halle waren zudem mehrere Oldtimer untergestellt, welche durch das Feuer teilweise stark beschädigt wurden. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 200.000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.

