Stand: 02.07.2024 07:45 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus: Polizei geht von Millionenschaden aus

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus am vergangenen Freitag in Hannover-Vahrenwald hat nach Angaben der Polizei einen Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro verursacht. Das Feuer ist jetzt ein Fall für die Kriminalpolizei. Am Montag hatten sich Brandermittler im Haus umgesehen. Die Ursache sei aber weiter unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer am Freitagnachmittag im Bereich des Dachstuhls des Mehrfamilienhauses an der Grabbestraße ausgebrochen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten. Bei den Löscharbeiten stürzte ein Feuerwehrmann vom Baugerüst und verletzte sich. Das Haus ist seit dem Brand unbewohnbar. Die Fassade ist zudem einsturzgefährdet. Das Technische Hilfswerk musste die Gebäudefront stabilisieren.

