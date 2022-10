Stand: 07.10.2022 12:44 Uhr Feuer in Gartenlaube in Hannover: Offenbar Brandstiftung

Am Mittwochmorgen ist in einer Gartenlaube im hannoverschen Stadtteil Limmer ein Feuer ausgebrochen. Auch angrenzende Grundstücke in der Gartenkolonie wurden beschädigt. Die Polizei hofft auf Zeugen. Sie geht davon aus, dass Brandstiftung mit Vorsatz hinter dem Feuer steckt. Den Schaden schätzen die Beamten auf 25.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 52 22.

