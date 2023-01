Stand: 25.01.2023 21:53 Uhr Feuer in Celle: Vier Menschen müssen ins Krankenhaus

Bei einem Feuer in Celle am Mittwochnachmittag ist ein Wohnhaus stark beschädigt worden. Ob es einsturzgefährdet ist, muss eine Begutachtung zeigen. Dachstuhl und Dachgeschoss des Einfamilienhauses brannten komplett nieder, auch im Erdgeschoss des Gebäudes hatten sich nach Feuerwehrangaben die Flammen ausgebreitet. Der Rauch war über mehrere Hundert Meter zu sehen. Zeitweise kämpften mehr als 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Vier Menschen wurden nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Art der Verletzungen konnten keine Angaben gemacht werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.01.2023 | 06:30 Uhr