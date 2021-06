Stand: 28.06.2021 11:26 Uhr Faßberg: 14-Jähriger macht Spritztour mit Auto

Die Polizei in Faßberg (Landkreis Celle) hat einen 14-Jährigen bei einer nächtlichen Spritztour mit einem Auto erwischt. Nach Angaben eines Polizeisprechers fiel der Wagen einer Streife am späten Sonntagabend auf, weil er ohne Licht fuhr und immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei der Kontrolle gab der 14-Jährige zunächst an, er habe keine Papiere dabei. Die Lüge flog aber schnell auf. Das Auto selbst gehört dem Onkel des Jugendlichen. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

