Stand: 21.03.2024 15:45 Uhr Falscher Dachdecker: Polizei ermittelt gegen 60-Jährigen

Ein 60-jähriger Mann aus Braunschweig soll sich mehrfach als Dachdecker und Polizist ausgegeben und so Diebstähle begangen haben. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Hildesheim mitteilten, durchsuchten Beamte am Donnerstag die Wohnung und den Wohnwagen des Mannes. Dabei seien Gegenstände sichergestellt worden, die den Verdacht gegen ihn erhärtet hätten, hieß es in einer Mitteilung. Nach einer Vernehmung bei der Polizei sei er entlassen worden. Der Mann wird laut Staatsanwaltschaft verdächtigt, als Teil einer Bande gehandelt zu haben. Die weiteren Tatverdächtigen seien noch nicht namentlich bekannt, so die Behörde. Der 60-Jährige soll unter anderem vergangenen Juni als angeblicher Dachdecker Schmuck von einer Seniorin in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) gestohlen habe. Insgesamt werden ihm den Angaben zufolge fünf schwere Bandendiebstähle zwischen Mai und Oktober vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

